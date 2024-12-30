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Ракети для HIMARS та боєприпаси. Ось що увійде в новий пакет допомоги від США

Автор:
Олександра Опанасенко
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США передадуть Україні новий пакет зброї та обладнання вартістю $1,25 мільярда.

Про це повідомив Державний департамент США.

Пакет надають в межах програми зі скорочення запасів Пентагону, він включає в себе:

Удень 30 грудня США заявили про виділення $2,5 мільярда на безпекову допомогу Україні. Вона включає $1,25 мільярда для українських військових і $1,22 мільярда на Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI).