Бельгія стане першою країною ЄС, яка заборонить продаж вейпів

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Бельгія заборонить продаж одноразових електронних сигарет з 1 січня 2025 року. Це зроблять з міркувань безпеки здоров’я населення та навколишнього середовища.

Про це повідомляє Euronews.

Вейпи перетворилися на загрозу через дешевизну і стали легким способом для підлітків почати курити й «підсісти» на нікотин, каже міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбрукке.

«Оскільки прилади одноразові, пластик, батарейки та схеми забруднюють навколишнє середовище. Крім того, [під час паління] вони створюють небезпечні хімічні речовини, які все ще присутні, коли люди їх [вейпи] викидають», — каже Ванденбрукке.

МОЗ Бельгії націлено на одноразові вейпи, оскільки багаторазові можуть допомагати людям кинути шкідливу звичку, якщо нема інших способів. Франк Ванденбрукке прагне оновлення законодавства проти тютюну в усіх 27 країнах Євросоюзу.

«Після того, як сигарета спорожніла, батарея все ще працює. Це жахливо — ви могли б її підзарядити, але не маєте можливості. Ви можете уявити собі рівень забруднення, який вона [електронна сигарета] створює», — каже власник брюссельської крамниці Vapotheque Стівен Померанц.

Заборона зазвичай означає фінансові втрати для індустрії, однак підприємець вважає, що це не завдасть занадто великої шкоди — клієнти просто переорієнтуються на нову систему.

«Ми маємо багато альтернативних рішень, які також дуже прості у використанні. Наприклад, поди, попередньо наповнені рідиною, які можна просто вставити в електронну сигарету, що перезаряджається», — додав Померанц.