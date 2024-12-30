Бельгія стане першою країною ЄС, яка заборонить продаж вейпів
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Бельгія заборонить продаж одноразових електронних сигарет з 1 січня 2025 року. Це зроблять з міркувань безпеки здоров’я населення та навколишнього середовища.
Про це повідомляє Euronews.
Вейпи перетворилися на загрозу через дешевизну і стали легким способом для підлітків почати курити й «підсісти» на нікотин, каже міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбрукке.
«Оскільки прилади одноразові, пластик, батарейки та схеми забруднюють навколишнє середовище. Крім того, [під час паління] вони створюють небезпечні хімічні речовини, які все ще присутні, коли люди їх [вейпи] викидають», — каже Ванденбрукке.
МОЗ Бельгії націлено на одноразові вейпи, оскільки багаторазові можуть допомагати людям кинути шкідливу звичку, якщо нема інших способів. Франк Ванденбрукке прагне оновлення законодавства проти тютюну в усіх 27 країнах Євросоюзу.
«Після того, як сигарета спорожніла, батарея все ще працює. Це жахливо — ви могли б її підзарядити, але не маєте можливості. Ви можете уявити собі рівень забруднення, який вона [електронна сигарета] створює», — каже власник брюссельської крамниці Vapotheque Стівен Померанц.
Заборона зазвичай означає фінансові втрати для індустрії, однак підприємець вважає, що це не завдасть занадто великої шкоди — клієнти просто переорієнтуються на нову систему.
«Ми маємо багато альтернативних рішень, які також дуже прості у використанні. Наприклад, поди, попередньо наповнені рідиною, які можна просто вставити в електронну сигарету, що перезаряджається», — додав Померанц.
- Останніми роками країни світу по-різному борються з курінням. Наприклад, міністр охорони здоровʼя Гонконгу торік запропонував для цього витріщатися на курців. Водночас Швеція наближається до статусу першої країни, вільної від тютюнового диму, там рівень куріння впав до 5,6% серед населення віком від 15 років. Щоб оголосити себе країною, «вільною від тютюнового диму», потрібно досягти зменшення рівня куріння до 5%. А Канада першою у світі друкуватиме попередження про шкоду куріння на кожній окремій сигареті.
- У грудні 2022 року Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступного покоління. А в листопаді 2023 року скасувала новаторський закон, щоб знизити податки.
- Від січня 2024 року Австралія заборонила імпорт одноразових вейпів. Таким чином в країні намагаються зменшити нікотинову залежність у дітей.