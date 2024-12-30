МЗС Словаччини прокоментувало реакцію Зеленського на слова Фіцо стосовно постачання електроенергії

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Міністерство закордонних та європейських справ Словаччини вважає «перебільшеною» реакцію Володимира Зеленського на погрози словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Днями він говорив про можливе відключення електропостачання до України.

Про це повідомляє МЗС Словаччини.

«Ми рішуче відкидаємо будь-які необґрунтовані заяви про відкриття «другого енергетичного фронту», як спекулює президент Володимир Зеленський, а також сфабриковані звинувачення в будь-якому союзі з Володимиром Путіним», — йдеться в заяві відомства.

Там підкреслили, що словацькі компанії постачають електроенергію до України на комерційній основі, адже неспроможні фінансувати сусідню державу. Цей взаємозв’язок назвали пріоритетом словацько-української співпраці.

«З початку конфлікту ми надавали й будемо надавати гуманітарну допомогу постраждалим людям в Україні в межах наших можливостей. Крім того, наші українські колеги в Міністерстві закордонних справ не повинні ігнорувати той факт, що російський газ, який транспортується територією України, приносить їй значні надходження, вкрай важливі для економіки країни», — додали в МЗС Словаччини.

Посадовці вважають, що оскільки Київ «переживає тривалий збройний конфлікт», їй слід утриматися від «створення нових супротивників». У міністерстві запевнили, що країни-члени Євросоюзу, включно зі Словаччиною, підтримують Україну та її народ.

«Уряд Словацької Республіки зобов’язаний захищати насамперед стратегічні інтереси своєї країни, громадян та Європейського Союзу. Він діятиме незалежно від того, погодить [заходи] українська сторона чи ні», — кажуть дипломати.

Що передувало

«Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливі взаємні заходи проти України. За потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі», — заявив Фіцо 27 грудня.

Він обґрунтував погрозу тим, що зупинка транзиту російського газу через територію України матиме значний вплив на економіку всієї Європи.

За даними словацького премʼєра, через зупинку транзиту газу РФ територією України Європейському Союзу доведеться виділити додаткові €120 мільярдів на енергію протягом наступних двох років.

«Припинення транзиту російського природного газу через Україну — це не просто порожній політичний жест. Це надзвичайно дорогий крок, за який ми, у Європейському Союзі, заплатимо», — сказав Фіцо.

«Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України коштом інтересів народу Словаччини», — відповів на це український президент.

Володимир Зеленський наголосив, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну сягає близько 19%. Країна є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо повинен поважати загальноєвропейські правила, сказав президент.

Анонімний співрозмовник Bloomberg розповів, що в разі припинення електропостачання зі Словаччини Україні допоможе Польща. Вона начебто збільшить експорт електроенергії в Україну, щоб компенсувати будь-який дисбаланс в енергосистемі держави.

Поставки російського газу Словаччині

Дія угоди між РФ та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію закінчується 31 грудня 2024 року. Тому Словаччина та інші країни ЄС почали шукати альтернативні джерела, одним з них виявився Азербайджан. Словаччина та Азербайджан підписали короткострокову угоду.

Росія казала, що готова надалі постачати газ територією України, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу своєю територією.

Словацька компанія SPP заявила, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути поставок на випадок зупинки транзиту трубопроводом, що проходить через Україну.

У грудні цього року Роберт Фіцо зустрівся з Путіним у Кремлі. Найімовірніше, темою їхньої розмови була угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає в кінці грудня.

Президент Володимир Зеленський зреагував на це.

За його словами, під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі зазначили, що словацький премʼєр не хоче долучатися до спільноєвропейської роботи, щоб отримати енергонезалежність чи знайти альтернативи російському газу.

Зеленський каже, що Фіцо, навпаки, прагне допомогти РФ витіснити американський газ та інші європейські енергоресурси.

Премʼєр Словаччини відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності, тобто для нього це питання не є питанням безпеки, заявив президент України.

У Словаччини та Угорщини цього року також виникли проблеми з постачанням російської нафти. Детально про це «Бабель» розповідав тут.