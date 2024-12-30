Українська делегація зустрілася з новою владою Сирії

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У Дамаску відбулася перша зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги й лідера нової адміністрації Сирії Ахмада аль Шараа.

Про це повідомили сирійська й українська сторони.

За словами Сибіги, він особисто передав Ахмаду аль Шараа послання від президента України Володимира Зеленського до сирійського народу — «ми з вами і готові допомогти у відновленні нормального життя, стабільності та продовольчої безпеки». Уже 31 грудня до Сирії доставлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми «Зерно з України».

На зустрічі з українською делегацією також були присутні міністр закордонних справ Сирії Асаад аль Шайбані та голова Служби розвідки Сирії Анас Хаттаб.

Очільник МЗС України зазначив, що під впливом Кремля режим експрезидента-втікача Башара Асада визнав російську спробу анексії Криму і тимчасову окупацію частин Донецької та Луганської областей, через що Україна розірвати дипломатичні відносини із Сирією у 2022 році.

Однак тепер Україна, як сказав Сибіга, готова відновити дипломатичні відносини і політичний діалог, виходячи з того, що нова Сирія поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність і суверенітет України.

Київ готовий поділитися з Дамаском досвідом збору доказів, розслідування та роботи з притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмад аш Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав

Ахмад аш Шараа вважає, що на створення нової Конституції Сирії може піти до трьох років, а на організацію виборів — чотири роки.