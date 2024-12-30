Південнокорейські слідчі просять ордер на арешт відстороненого президента

Новини

У Південній Кореї слідчі запросили ордер на арешт тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля у зв’язку з тим, що він запровадив короткочасний воєнний стан.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційних представників.

Це перша спроба примусово затримати президента до завершення процедури імпічменту в історії країни. Юн Сок Йоль вкотре не прийшов на допит до поліції та управління антикорупційних розслідувань щодо високопоставлених чиновників. Спільно органи розслідують, чи було оголошення воєнного стану 3 грудня повстанням.

Заколот — це одне з небагатьох звинувачень, за яким президент Південної Кореї не має імунітету. Правоохоронці намагалися провести обшуки в офісі голови держави, однак їм цього не вдалося. Суд Сеулу вирішить, чи видавати ордер на арешт після отримання запиту.

Адвокати подали лист до окружного суду, в якому назвали ордер на арешт «необґрунтованим». Захист Юн Сок Йоля стверджує, що антикорупційне агентство не має на це повноважень.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан протривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу — тепер президента закликають піти у відставку. 8 грудня йому повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою, а ще заборонили виїжджати за кордон.

Юн Сок Йоль має низькі рейтинги в країні, зокрема через зростання цін на їжу, житло, конфлікти у трудовій сфері та різке падіння народжуваності. Репутація президента була під ударом і через відео з прихованої камери, на якому перша леді Кім Кеон Хі нібито приймає в подарунок сумку Dior вартістю $2 200.