Вибори президента Хорватії: відомі результати першого туру

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У Хорватії відбувся перший тур президентських виборів. У ньому переміг нинішній проросійський президент від опозиційних соціалістів-демократів Зоран Міланович.

Про це свідчать результати голосування.

Після підрахунку 100% голосів Зоран Міланович набрав 49,09%, а його головний конкурент від правлячої партії «Хорватський демократичний союз» Драган Пріморац — 19,35%. На третьому місці за голосами незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч з 9,25% голосів.

Переможець першого туру президентських виборів Зоран Міланович набрав найбільшу кількість голосів у чотирьох найбільших хорватських містах — Загребі, Спліті, Рієці та Осієку.

Драган Пріморац сказав, що радий, що в другому турі він зустрінеться з Мілановичем, бо тому доведеться представити свою програму. Пріморац вважає, що його програма краща, і Хорватія потребує змін.

Оскільки ніхто не набрав більшості голосів, проведуть другий тур виборів. Його запланували на 12 січня. У першому прийшли голосували понад 46% виборців. Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович подякував усім громадянам, які проголосували, але наголосив, що явка була низькою.

У Хорватії роль президента здебільшого церемоніальна, адже він не може накладати вето на закони, однак у нього є право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.