Тимчасовий уряд Сирії: на проведення виборів та розробку Конституції можуть піти роки

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Керівництво Сирії вперше прокоментувало, скільки часу може знадобитися для проведення виборів та розробки головного закону країни після повалення режиму Башара Асада.

Про це фактичний лідер Сирії Ахмед аш Шараа розповів у інтерв’ю саудівському мовнику Al Arabia.

За його оцінкою, на створення Конституції може піти до трьох років. Аш Шараа додав, що знадобиться ще близько року, щоб сирійці побачили радикальні зміни. Водночас на організацію виборів може піти чотири роки.

Дамаск прагне запевнити сусідні країни, що «ісламістська войовничість» у його політиці залишилася в минулому, пише видання. Захід здебільшого привітав кінець правління сім’ї Асадів. Однак досі незрозуміло, чи рухатиметься Сирія до демократії.

Ахмед аш Шараа сказав, що «Хаят Тахрір аш-Шам» буде розформовано на конференції з національного діалогу. Він також сподівається, що адміністрація обраного президента США Дональда Трампа скасує накладені на Сирію санкції. У грудні високопоставлені американські дипломати відвідали столицю.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмед аш Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.