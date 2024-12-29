Президент Азербайджану: Літак атакували із землі в Росії і вивели з ладу засобами РЕБ

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що літак Azerbaijan Airlines був обстріляний із землі на території Росії. Також його вивели з ладу засобами радіоелектронної боротьби.

Про це він сказав в інтервʼю.

За його словами, через обстріл, який вели із землі, була сильно пошкоджена хвостова частина літака. Це видно на фюзеляжі. Це відкидає версію, що судно зіткнулося зі зграєю птахів.

«На жаль, деякі кола Росії вважали за краще дотримуватися цієї версії. Нас засмутило і здивувало, що російські офіційні органи висували версії про вибух газового балона. Тобто це чітко показало, що російська сторона хоче зам’яти питання, і це, звичайно, нікого не тішить», — додав Алієв.

І зазначив, що «літак випадково збили» і про теракт не йдеться.

«Тому визнати свою провину, вибачитися перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною [до РФ], довести це до громадськості — все це були кроки. На жаль, за перші три дні ми не чули нічого, крім нісенітниці з Росії», — резюмував він.

Азербайджан відмовився від того, щоб справу розслідував Міждержавний авіаційний комітет, який складається здебільшого з російських чиновників. Алієв наполягає на групі міжнародних експертів для зʼясування всіх деталей трагедії.

Що передувало

Авіакатастрофа сталась у Казахстані вранці 25 грудня. Літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії, впав біля казахстанського міста Актау.

На борту літака було 67 людей, з них пʼятеро — члени екіпажу. Щонайменше 38 з них загинули.

За даними джерел Euronews в азербайджанському уряді, причиною авіатрощі стала російська ракета класу «земля — повітря». Ракету начебто випустили по рейсу J2-8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Під час польоту ракета вибухнула, а її осколки влучили в літак.

27 грудня Azerbaijan Airlines заявила, що, попередньо, причиною катастрофи став «фізичний і технічний зовнішній вплив».

28 грудня Путін вибачився за «трагічний інцидент» з літаком Azerbaijan Airlines, однак прямо не взяв відповідальність за катастрофу.