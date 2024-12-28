Умєров: Дрони українського виробництва закрили понад 96% потреб Сил оборони
- Автор:
- Оля Березюк
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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
У 2024 році 96,2% серед усіх БпЛА для Сил оборони становили українські дрони.
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, цьогоріч українські підприємства виготовили:
- понад 1,5 мільйона FPV-дронів (разом з Держспецзвʼязку);
- ударні коптери-бомбери;
- літаки-камікадзе;
- розвідувальні дрони-крила;
- далекобійні deepstrike-дрони.
Міністр наголосив, що такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БпЛА. Він запевнив, що співпраця з вітчизняними підприємствами буде нашим пріоритетом й у 2025 році.
- У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів.
- На початку жовтня 2024-го уряд схвалив постанову, яка дозволяє створювати сертифіковані приватні школи для підготовки операторів дронів. Таке рішення ухвалили у звʼязку з тим, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але їхня діяльність не регулюється. Тож тепер навчальні заклади зможуть отримати сертифікат і офіційно навчати операторів дронів.