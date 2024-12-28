Путін вибачився за «трагічний інцидент» з літаком Azerbaijan Airlines, однак прямо не взяв відповідальність за катастрофу

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Лідер РФ Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Алієвим за «трагічний інцидент» з літаком Azerbaijan Airlines.

Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

Путін зателефонував Алієву, вони обговорили катастрофу Azerbaijan Airlines. Він прямо не підтвердив, що літак був пошкоджений російською ППО. Однак у розмові йшлось, що літак неодноразово намагався зайти на посадку в аеропорт міста Грозний.

«У цей час Грозний, Моздок і Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади», — йдеться в повідомленні Кремля.

У Кремлі додали, що Слідчий комітет почав розслідування за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що літак Azerbaijan Airlines «зазнав зовнішнього фізичного і технічного впливу».

Він наголосив, що на корпусі літака були численні пробоїни, а пасажири та члени екіпажу отримали поранення від «сторонніх часток», які пробили обшивку та проникли всередину літака ще в повітрі. Це разом зі свідченням бортпровідників і пасажирів підтверджує факт зовнішнього фізико-технічного впливу.

Алієв також повідомив про створення групи міжнародних експертів для розслідування причин аварії. Вона вже почала роботу.

Що передувало

Авіакатастрофа сталась у Казахстані вранці 25 грудня. Літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії, впав біля казахстанського міста Актау.

На борту літака було 67 людей, з них пʼятеро — члени екіпажу. Щонайменше 38 з них загинули.

За даними джерел Euronews в азербайджанському уряді, причиною авіатрощі стала російська ракета класу «земля — повітря». Ракету начебто випустили по рейсу J2-8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Під час польоту ракета вибухнула, а її осколки влучили в літак.

27 грудня Azerbaijan Airlines заявила, що, попередньо, причиною катастрофи став «фізичний і технічний зовнішній вплив».