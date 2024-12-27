НАТО посилить присутність у Балтійському морі після обриву кабелів

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Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс посилить свою присутність у Балтійському морі після інцидентів, коли там зафіксували пошкодження підводних кабелів між різними країнами.

Про це генсек написав у Х.

Марк Рютте обговорив з президентом Фінляндії Александером Стуббом теперішнє фінське розслідування щодо імовірної диверсії з обривом підводних кабелів.

«Я висловив свою повну солідарність і підтримку. НАТО посилить свою військову присутність в Балтійському морі», — написав Рютте.

Уряд Естонії вирішив звернутися до Міжнародної морської організації до лютого з проханням оновити морськое законодавство, яке, за його словами, наразі не стосується підводного збитку.

«Ми зацікавлені в тому, щоб підштовхнути міжнародне морське співтовариство до змін або модернізації міжнародного морського права», — сказала естонська міністр юстиції Ліїса Пакоста.

За її словами, ясність законодавства про те, як країни повинні боротися з випадками підводного збитку, мінімізує можливість того, що будь-які суперечки потраплять до міжнародного суду.

Очільниця Мінʼюсту Естонії наголосила, що нинішнє морське законодавство гарно описує, наприклад, проблему піратства, але не вирішує проблему пошкодження підводної інфраструктури.

Що передувало

18 листопада 2024 року стало відомо про обрив підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Німеччиною. Він проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом у Литві теж заявили про обрив кабелю звʼязку між їхньою країною і Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів. У Німеччині вважають, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3. Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи був капітан китайського судна завербований російською розвідкою. Правоохоронці кажуть, що «надзвичайно малоймовірно», що капітан не бачив кинутого якоря, який годинами уповільнював судно і рвав кабелі на своєму шляху.

На Різдво, пообіді 25 грудня, підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався. Під час цього інциденту над ним пропливали два кораблі.

Фінські правоохоронці 27 грудня зупинили судно Eagle S, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю між Фінляндією та Естонією та належати до тіньового флоту Росії.