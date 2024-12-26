Єврокомісія запропонує нові санкції проти тіньового флоту РФ після обриву кабеля в Балтійському морі

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Європейська Комісія запропонує нові санкції проти тіньового флоту Росії після обриву кабелю між Фінляндією та Естонією, у якому підозрюють судно, що допомагає Москві обходити обмеження цін на нафту.

Про це йдеться у спільній заяві Єврокомісії та її віцепрезидентки Каї Каллас.

«Ми рішуче засуджуємо будь-яке навмисне руйнування критичної інфраструктури Європи. Підозрюване судно є частиною російського тіньового флоту, який загрожує безпеці та навколишньому середовищу, водночас фінансуючи військовий бюджет Росії. Ми запропонуємо подальші заходи, включно із санкціями, проти цього флоту», — наголосили в заяві.

Також Європейський Союз посилить захист підводних кабелів, покращить обмін інформацією, залучить нові технології моніторингу і можливості підводного ремонту.

Єврокомісія подякувала фінській владі за її швидкі дії в розслідуванні обриву кабелю і зазначила, що співпрацює з Гельсінкі.

Що сталося

Пообіді 25 грудня в Балтійському морі обірвався підводний електрокабель, що зʼєднує Фінляндію та Естонію. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту. Воно суттєво сповільнилося в той час, коли стався обрив кабелю. Припускають, що кабель обірвався через якір, який судно волокло морським дном.

Eagle S належить до російського тіньового флоту, хоч володіє ним компанія Caravella з Обʼєднаних Арабських Еміратів. Судну приблизно 20 років і воно в поганому стані, що загрожує безпеці та екології.

Що передувало

Між Фінляндією та Німеччиною 18 листопада 2024 року обірвався підводний телекомунікаційний кабель, який проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями. Згодом стало відомо про обрив кабелю звʼязку між Литвою та Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.

У Німеччині одразу заявили, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3. Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи завербувала капітана російська розвідка. Правоохоронці кажуть, що «надзвичайно малоймовірно», що капітан не бачив кинутого якоря, який годинами уповільнював судно і рвав кабелі на своєму шляху.

Тіньовий флот Росії

Тіньовий флот Росії допомагає їй обходити стелю цін на нафту, встановлену країнами «Великої сімки» (G7), і санкції. Кораблі тіньового флоту не мають прямого звʼязку з РФ, а право власності ховають по всьому світу через складні механізми.

У Великій Британії вважають, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів».

За допомогою тіньового флоту РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 мільярдів.