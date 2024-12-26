Між Естонією та Фінляндією зафіксували збої ще в трьох морських кабелях звʼязку

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Між Естонією та Фінляндією 27 грудня зафіксували збої ще в трьох морських кабелях звʼязку.

Про це компанії Elisa Eesti AS і CITIC Telecom CPC повідомили в естонський Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA), передає Postimees.

За їхньою інформацією, перебої значно не впливають на звʼязок між Фінляндією та Естонією. Два з кабелів належать концерну Elisa, ще один – компанії CITIC Telecom. Обидві фірми вже ремонтують пошкодження та зʼясовують причини. Наразі причина перебоїв невідома.

В Естонії сьогодні, 27 грудня, проведуть екстрене засідання уряду, а після нього — пресконференцію.

Зовнішні зʼєднання Естонії мають багаторазове дублювання — у випадках, коли підводні кабелі зазнають пошкоджень, Естонія використовує альтернативні підводні кабелі та наземні лінії, які проходять через Латвію. Так країна забезпечує стабільне транскордонне інтернет-зʼєднання.

Що передувало

18 листопада 2024 року стало відомо про обрив підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Німеччиною. Він проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом у Литві теж заявили про обрив кабелю звʼязку між їхньою країною і Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів. У Німеччині вважають, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3. Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи був капітан китайського судна завербований російською розвідкою. Правоохоронці кажуть, що «надзвичайно малоймовірно», що капітан не бачив кинутого якоря, який годинами уповільнював судно і рвав кабелі на своєму шляху.

На Різдво, пообіді 25 грудня, підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався. Під час цього інциденту над ним пропливали два кораблі.

Фінські правоохоронці 27 грудня зупинили судно Eagle S, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю між Фінляндією та Естонією та належати до тіньового флоту Росії.