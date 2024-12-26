У Сирії прихильники Асада вбили 14 поліцейських — їм влаштували засідку

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Сили, лояльні до поваленого режиму Башара Асада в Сирії, влаштували засідку правоохоронцям, є вбиті та поранені.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на перехідну владу країни.

За даними міністра внутрішніх справ Сирії, нападники вбили 14 правоохоронців, ще 10 поранені. Це сталося в сільській місцевості Тартус. У МВС пообіцяли вжити жорстких заходів проти людей, які підриватимуть безпеку Сирії або загрожуватимуть безпеці її громадян.

Раніше поліція запровадила нічну комендантську годину в місті Хомс. Як писали державні медіа, обмеження ввели на одну ніч, з 18 години 25 грудня до 8 години 26 грудня. Заходів вжили після демонстрацій. Місцеві мешканці кажуть, що виступи очолювали члени мусульманських релігійних громад алавітів і шиїтів.

Нові лідери Сирії неодноразово обіцяли захист релігійних меншин. Їхні представники побоювалися, що колишні повстанці, які тепер контролюють державу, запровадять консервативну форму ісламістського правління.

Прихильники режиму Асада також напали на сили МВС у прибережній зоні Сирії 25 грудня, є жертви та постраждалі.

Повалення режиму Асада в Сирії

З 27 листопада в Сирії тривали активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому, а згодом і над містом Хама — пʼятим за площею в країні.

8 грудня сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і заявила, що повалила режим президента Башара Асада. Російські пропагандисти кажуть, що Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що перебували під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додаючи, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту. Зараз Асад з родиною в Росії і отримав політичний притулок.