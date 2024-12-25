У момент обриву підводного кабелю між Фінляндією та Естонією поруч були два кораблі

Новини

На Різдво, пообіді 25 грудня, підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався. Під час цього інциденту над ним пропливали два кораблі.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Операційний менеджер фінського оператора електромереж Fingrid Арто Пахкін сказав, що причину несправності розслідують, але виключати ймовірність тероризму чи вандалізму не можна.

Водночас Пахкін відмовився назвати, які саме кораблі були над кабелем у момент обриву. За його словами, фінська влада має про це повідомити, коли зʼясує деталі.

За даними служби MarineTraffic, що стежить за рухом суден, контейнеровоз Xin Xin Tian 2, який плив під прапором Гонконгу, був біля електричного кабелю в той момент, коли з ним втратили звʼязок.

Що передувало

18 листопада 2024 року стало відомо про обрив підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Німеччиною. Він проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом у Литві теж заявили про обрив кабелю звʼязку між їхньою країною і Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів. У Німеччині вважають, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3. Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи був капітан китайського судна завербований російською розвідкою. Правоохоронці кажуть, що «надзвичайно малоймовірно», що капітан не бачив кинутого якоря, який годинами уповільнював судно і рвав кабелі на своєму шляху.