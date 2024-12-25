Японія передасть Україні $3 мільярди із заморожених активів РФ

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Президент Володимир Зеленський 25 грудня поговорив з премʼєр-міністром Японії Шігеру Ішібою і за підсумками розмови розповів, що Токіо передасть Києву $3 мільярди доходів від заморожених російських активів.

«Вдячний за рішення уряду Японії передати Україні ще $3 мільярди, забезпечених замороженими російськими активами, і за додаткову допомогу на енергетичне обладнання і будівництво укриттів», — написав Зеленський.

Президент додав, що Японія вже надала Україні гуманітарну і фінансову допомогу загальним обсягом $12 мільярдів.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки. У червні 2024-го країни «Великої сімки» домовились до кінця року надати Україні кредит на $50 мільярдів, гаситимуть його коштом прибутків від російських активів.

23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який будуть погашати коштом прибутку від заморожених активів Росії.

Кошти передаватимуть «різними каналами» як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України.