Український підліток, якого вивезли до РФ, вчинив самогубство. ОГП почав розслідування

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У Росії 18-річний українець Олександр Якущенко, якого незаконно вивезли у РФ з Херсонської області, скоїв самогубство.

Про це повідомило російське медіа «Важные истории».

За даними медіа, до вторгнення Олександр жив у дитячому будинку в селі Токарівка під Херсоном. Очільниця закладу співпрацювала з росіянами, тож після визволення правобережної частини області вона разом з вихованцями виїхала до Росії.

Хлопець потрапив у прийомну сімʼю в Краснодарському краї. Незадовго до самогубства він записав своїм друзям аудіоповідомлення, у якому стверджував, що він «нікому не потрібен» і «якби він не приїхав у Краснодарський край, то не було б проблем».

За даними видання, з рідною матірʼю Оленою Якущенко Олександр не зустрічався з 2016 року. Між ними були погані стосунки, вони спілкувалися тільки телефоном.

В Офісі генпрокурора повідомили, що почали провадження у звʼязку з інформацією про смерть українського підлітка за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).