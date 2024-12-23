Правоохоронний комітет ВР підтримав за основу законопроєкт про декриміналізацію порно

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Charles Deluvio 🇵🇭🇨🇦 / Unsplash

Правоохоронний комітет Верховної Ради України підтримав за основу законопроєкт № 12191 про декриміналізацію порно.

Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За проголосувало 11 посадовців, ще двоє утрималися.

Цим законопроєктом парламентарі хочуть змінити статтю 301 Кримінального кодексу так, щоб дорослих людей за зняті та поширені відео інтимного характеру не увʼязнювали на 3—5 років.

У законопроєкті йдеться, що кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);

порно з дітьми і розповсюдження серед дітей (тут, за словами Железняка, нардепи, навпаки, хочуть посилити кримінальну відповідальність).

Раніше Железняк наголосив, що сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми залишаться кримінальними злочинами.