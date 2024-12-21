У ЗСУ створили підрозділ із захисту культурної спадщини

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У Збройних силах України створили підрозділ із захисту культурної спадщини. Він функціонуватиме в структурі цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

До складу нового підрозділу увійдуть військовослужбовці, що мають освіту й попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи. Їхнє основне завдання — захищати й запобігати знищенню об’єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою через війну.

Таке рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, а затвердили його спільною директивою з міністром оборони Рустамом Умєровим. Цьому передували тривалі консультації з міжнародними партнерами, Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, а також громадськістю.