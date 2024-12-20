Російські війська пошкодили костел Святого Миколая в Києві
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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КМВА
Через російський ракетний обстріл зранку 20 грудня пошкоджений костел Святого Миколая в Києві. Це унікальна пам’ятка національного значення.
Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
Вибухова хвиля пошкодила фасад костелу, а також вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що розташована поруч.
У самому костелі пошкоджено фасад і центральний вітраж у формі готичної «троянди». Понівечино бетонну раму, зовнішнє і внутрішнє скління. Окрім того, вибухова хвиля зруйнувала віконні рами сходових клітин, що ведуть до шпилів — північної та південної веж, відомих як Хрестоцвіти.
Миколаївський костел, зведений у 1899–1909 роках у неоготичному стилі, — це одне з найбільш знакових архітектурних творінь України, зазначає Мінкульт. Його проєктував визначний польсько-український архітектор Владислав Городецький.
Мінкульт закликав міжнародних партнерів до активних дій, аби зупинити Росію та вберегти культурну спадщину України від знищення. За останніми даними, через російську агресію постраждали вже 1 222 пам’ятки культурної спадщини.
- Зранку 20 грудня російські війська запустили по Києву пʼять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23. Уламки збитих ракет завдали збитків і руйнувань у п’яти районах столиці. Одна людина загинула, понад 10 — поранені.
- Костел Святого Миколая в Києві, де у 2021 році спалахнула масштабна пожежа, досі непридатний до нормальної експлуатації та потребує реставрації.