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Представниця ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (АдН) Аліс Вайдель, яка змагатиметься з Олафом Шольцом за посаду канцлера, розкритикувала Євросоюз. Вона звинуватила блок у «знищенні німецької автопромисловості».

Про це повідомляє Bloomberg.

«Нам потрібна вільна торгівля між європейськими країнами, але нам не потрібна вся ця бюрократія. Соціалістична політика ЄС зруйнувала ринковий механізм в Європі», — каже Вайдель.

Перша в історії кандидатка на посаду канцлера від АдН навела як приклад автомобільний сектор Німеччини. Вона вважає, що його «обікрала» заборона Брюсселю продавати нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року.

Альтернатива для Німеччини напередодні позачергових виборів 23 лютого закликає до виходу країни з ЄС та єврозони. Як пише Bloomberg, це може зруйнувати десятиліття політичної та економічної інтеграції. Партія також закликає до боротьби з нелегальними мігрантами, аж до депортації сотень тисяч людей.

Вайдель заявила, що її пріоритетами в разі обрання стануть прикордонний контроль, зниження податків і відродження ядерної енергетики. Однак ці плани навряд реалізують, оскільки інші політсили виключили можливість коаліції з АдН.

Ультраправі у Німеччині хочуть відновити зв’язки з Росією та виступають проти військової допомоги Україні. Також члени партії підтримують вугільну енергетику, а не відновлювальну, бо скептично ставляться до кліматичних змін.

Кандидатка у канцлери сумнівається, що обраний президент США Дональд Трамп запровадить тарифи проти німецьких автовиробників. Volkswagen AG, BMW AG і Mercedes-Benz Group AG побудували заводи у Штатах, щоб задовольнити попит споживачів.

Розпад коаліції в Німеччині

6 листопада Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, звинувативши його у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії — вона була однією з трьох в урядовій керівній коаліції. Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Шольц ухвалив рішення через розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

Розпад коаліції в Німеччині може дестабілізувати політичну ситуацію. Криза також може посилити опозиційні партії, зокрема проросійську «Альтернативу для Німеччини».

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр погодився з пропозицією парламенту провести дострокові вибори до Бундестагу 23 лютого 2025 року.

16 грудня німецький Бундестаг не висловив довіри канцлеру Олафу Шольцу. Він хотів такого результату.