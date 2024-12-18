У Франції остаточно засудили експрезидента Саркозі за корупцію

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Касаційний суд — найвищий апеляційний суд Франції — відхилив апеляцію колишнього президента Ніколя Саркозі на вирок у справі про торгівлю впливом і корупцію.

Про це повідомляє BFM TV.

Апеляція визнала Саркозі винним у так званій справі про прослуховування, залишивши в силі попередній вирок — тюремне увʼязнення терміном на три роки, з них два умовно.

У цій справі Саркозі інкримінували спробу отримати секретну інформацію від ексгенпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера у справі про нелегальне фінансування його виборчої кампанії 2007 року співвласницею французької косметичної компанії LʼOreal Ліліан Беттанкур.

В обмін на інформацію Азіберу пропонували «бажану посаду» в Монако. Головними доказами у справі стали записи телефонних розмов Саркозі та його адвоката.

Очікується, що у 2025 році Саркозі постане перед судом за звинуваченнями в корупції та незаконному фінансуванні, повʼязаними з імовірним фінансуванням Лівією його президентської кампанії 2007 року.

Сам Саркозі відкидає усі звинувачення.