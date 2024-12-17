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Зеленський підписав закон про реєстр дітей, яких депортувала Росія

Автор:
Оля Березюк
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В Україні створять реєстр відомостей про дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією Росії проти України. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон № 4071-IX.

Про це йдеться в картці закону на сайті Ради.

Документ також визначає засади створення та функціонування реєстру про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізосіб внаслідок збройної агресії РФ.

Про шкоду йдеться у таких випадках:

Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової.

Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до Росії, повернути вдалось менше ніж 400 з них. Україна також має докази, що в депортації українських дітей бере участь Білорусь.