Євросоюз обговорить закриття російських військових баз із новою владою Сирії

Новини

Getty Images

Європейський Союз обговорить закриття російських військових баз із новою владою Сирії.

Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас, передає Politico.

За словами Каллас, деякі міністри закордонних справ країн-членів ЄС виступають за те, щоб у Сирії не було російської військової присутності. На їхню думку, «це має бути умовою для нового керівництва» Сирії. Каллас зазначила, що це питання обговорять на зустрічах із владою Сирії, коли вони будуть.

Також Каллас повідомила, що Європейський Союз звернувся до повстанців, які скинули колишнього президента Сирії Башара Асада, з низкою умов, які необхідно виконати, перш ніж блок офіційно визнає нову владу або встановить з нею дипломатичні звʼязки. Раніше ЄС призупинив усі дипломатичні відносини з урядом Асада.

Росіяни хочуть залишитися у військово-морському порту в Тартусі та на авіабазі в Хмеймімі, що в Сирії. Військово-морська база в Тартусі — єдиний хаб Росії на Середземному морі. А авіабаза використовується для операцій в Африці, де Росія здійснює політичний і економічний вплив.

Нова влада Сирії ще не робила офіційних заяв про присутність військового контингенту Росії у країні, але прессекретар Кремля Дмитро Пєсков допускав припинення роботи російських баз.

Повалення режиму Асада в Сирії

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Станом на 8 грудня сирійська опозиція була вже в столиці Дамаску, а президент Башар Асад втік до Росії.

Сирійська опозиція розпочала формувати тимчасовий уряд. До початку 2025 року його очолить Мухаммед Башир.

Тим часом Росія веде переговори з новою владою Сирії, щоб зберегти там військові бази, а ще виводить з країни військовий контингент. До евакуації своїх військових Росія хоче залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків, щоб перекинути війська, озброєння і техніку з Хмейміму до Ростова-на-Дону, Чкаловська і Владивостока.