Асад зробив першу офіційну заяву після втечі з Сирії

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Сирійський президент-утікач Башар Асад зробив першу заяву з Москви після того, як залишив країну.

Текст заяви опублікувало офіційне представництво Асада.

Там зазначили, що оприлюднення звернення політика в соцмережах — буцімто «єдиний прийнятний варіант» після «кількох невдалих спроб опублікувати заяву через арабські та міжнародні медіа».

У представництві Асада заявили про «потік дезінформації», спрямованої на перетворення «міжнародного тероризму» на визвольну революцію для Сирії. Публікація заяви затрималася начебто через обмеження зв’язку «з міркувань безпеки».

«Мій від’їзд із Сирії не був запланованим. Я залишався в Дамаску, виконуючи свої обов’язки до ранніх годин 8 грудня. Коли терористичні сили проникли в Дамаск, я переїхав у Латакію [на авіабазу «Хмеймім»] для координації військових дій із нашими російськими союзниками», — розповів Асад.

За його словами, базу «Хмеймім» атакували безпілотники, тож Кремль наказав командуванню організувати негайну евакуацію в Росію ввечері 8 грудня.

«Жодного разу під час цих подій я не думав піти у відставку чи шукати притулку, такої пропозиції не зробила жодна людина чи партія», — додав політик.

Повалення режиму Асада в Сирії

З 27 листопада в Сирії тривали активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому, а згодом і над містом Хама — пʼятим за площею в країні.

8 грудня сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і заявила, що повалила режим президента Башара Асада. Російські пропагандисти кажуть, що Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що перебували під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додаючи, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту. Зараз Асад з родиною в Росії й отримав політичний притулок.