ГУР: Росія не може евакуювати сотні своїх військових із Сирії

Новини

Сотні російських військових не можуть дістатись з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі, бо бояться, що їхню колону накриють вогнем.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Полковник російської армії Дмитро Мотренко намагається домовитися з представниками військових контингентів інших держав у Сирії про гарантії недоторканості. Але поки що росіяни чекають у районі аеродрому Т4.

Тим часом близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до військово-морського порту в Тартусі та авіабази в Хмеймімі. На тлі цього в Сирію вже прибули найманці з російських приватних військових компаній, зокрема «африканського корпусу». Вони мають захистити підрозділи РФ, які рухаються до баз.

До евакуації своїх військових Росія хоче залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків ― перекидати війська, озброєння і техніку з Хмейміму до Ростова-на-Дону, Чкаловська і Владивостока.

Процесом виводу росіян із Сирії користуються деякі озброєні угруповання, зазначає ГУР. Вони вішають російський прапор на свої колони як прикриття для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4.

Повалення режиму Асада в Сирії

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Станом на 8 грудня сирійська опозиція була вже в столиці Дамаску, а президент Башар Асад втік до Росії.

Сирійська опозиція розпочала формувати тимчасовий уряд. До початку 2025 року його очолить Мухаммед Башир.

Тим часом Росія веде переговори з новою владою Сирії, щоб зберегти там військові бази. Військово-морська база в Тартусі — єдиний хаб Росії на Середземному морі. А авіабаза в Хмеймімі використовується для операцій в Африці, де Росія здійснює політичний і економічний вплив.

Українська розвідка 10 грудня повідомила, що росіяни виходять із Сирії — вантажать залишки військ на кораблі й літаки.