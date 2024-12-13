Зурабішвілі не покине президентську резиденцію після виборів у Грузії

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не залишить президентську резиденцію після закінчення терміну її повноважень 29 грудня. Вибори президента у Грузії пройдуть 14 грудня.

Про це пишуть «Новини Грузії» та «Ехо Кавказу».

«Я нікуди не йду. Нікого залишати не збираюсь. Мене завжди питають про це. Я тут і залишусь тут», — сказала Зурабішвілі.

Натомість вибори нового президента Грузії, призначені проросійською правлячою партією «Грузинська мрія» на 14 грудня, вона назвала «пародією», додавши, що вони «повністю позбавлені легітимності і є неконституційними».

Саломе Зурабішвілі не складатиме повноважень, допоки в країні не проведуть нові парламентські вибори і обраний на них парламент не обере її наступника.

Президентка, як і грузинська опозиція, не визнають результатів парламентських виборів, які відбулися 26 листопада. Вони вважають парламент нового скликання нелегітимним. А саме він обиратиме наступного президента.

Президентські вибори в Грузії

«Грузинська мрія» оголосила, що вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня, а інавгурація — 29 грудня. Спікер парламенту Шалва Папуашвілі говорив, що шестирічний термін чинної президентки Зурабішвілі спливає 16 грудня. «Грузинська мрія» планує затвердити президентом ветерана футболу, а нині депутата Михаїла Кавелашвілі.

На тлі цього однопартійний парламент ухвалив низку законопроєктів, один з яких позбавить Зурабішвілі державного захисту після закінчення її президентських повноважень.

У жовтні Конституційний суд Грузії визнав, що Зурабішвілі порушила закон, здійснивши візити до Європи без погодження урядом. Влада відмовила президентці у закордонних зустрічах, тож вона їздила до європейських партнерів власним коштом.

Що передувало

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.