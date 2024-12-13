Угорщина та Болгарія домовилися про транзит російського газу попри санкції США

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Угорщина та Болгарія домовилися про транзит російського газу після накладення американських санкцій на «Газпромбанк». Фінансова установа отримувала платежі за доставлений енергоресурс.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сторонам вдалося знайти рішення попри обмеження США, заявив 13 грудня міністр закордонних справ Петер Сіярто. За його словами, Угорщина платить за російський газ через «Газпромбанк», а Болгарія отримує гроші за транзит.

Раніше Болгарія попередила, що припинить постачати газ своєю територією до Центральної Європи, якщо компанія «Газпром» не розв’яже проблему з оплатою. Енергетична безпека Угорщини значною мірою залежить від Софії: через державу проходить газопровід «Турецький потік». Як пише Bloomberg, санкції також вплинули на платоспроможність Будапешту за енергоносії.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 11 грудня обговорив енергетичну співпрацю з Володимиром Путіним. Йшлося і про можливість безперебійного постачання газу до Угорщини попри обмеження адміністрації Джо Байдена, пише видання.