WSJ: Трамп вважає, що режим припинення вогню в Україні мають контролювати війська ЄС

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Обраний президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що в разі припинення вогню в Україні за цим мають стежити європейські військові.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Дональд Трамп вважає, що Європа має відігравати головну роль у захисті та підтримці України. Зокрема, стежити за припиненням вогню, якщо буде така домовленість між Києвом і Москво.

За словами джерел, будь-які європейські війська, якщо і будуть в Україні, то не представлятимуть операцію НАТО, а стануть, імовірно, частиною конкретних миротворчих сил або сил моніторингу припинення вогню.

На зустрічі Трамп також наголосив, що європейці можуть зробити більше, щоб змусити Китай тиснути на Кремль, аби останній припинив війну.

Обраний президент США неодноразово заявляв, що хоче і знає як завершити російсько-українську війну. Однак європейські чиновники зауважують, що під час розмов після виборів Трамп багато запитував про війну і шукав різні погляди на це. Тому європейці не думають, що він сформував чіткий план завершення війни.

Американські чиновники додають: Трамп ще не причетний до жодного конкретного плану про війну. Члени його перехідної групи та близькі довірені особи складають пропозиції та інформують про це.

Що передувало

26 лютого 2024 року майже 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку росії. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправку військ країн НАТО в Україну.

Частина членів НАТО виступили з підтримкою Макрона. Фінляндія і країни Балтії закликали Захід не відкидати ідею розташування військ в Україні на випадок критичної ситуації. Bloomberg писав, що заява Макрона розізлила американських посадовців, які побоюються ескалації з Росією.

27 травня стало відомо, що Франція відправить в Україну своїх військових інструкторів. 7 червня Макрон просив Джо Байдена піти на такий самий крок. Лідер США ідеї не підтримав.

Наприкінці листопада 2024 року французьке видання Le Monde з посиланням на джерела написало, що на Заході відновилися дискусії про відправку військ і приватних військових компаній в Україну.