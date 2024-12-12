Журнал Time назвав «Людиною року» Дональда Трампа

Новини

Time

Американський журнал Time назвав «Людиною року» обраного президента США Дональда Трампа.

Time

Time зазначає, що відколи Трамп уперше балотувався на посаду президента США у 2015 році, «ніхто не відігравав більшої ролі в зміні курсу політики та історії».

«На порозі його [Трампа] другого президентства, усі ми — від його найфанатичніших прихильників до найпалкіших критиків — живемо в епоху Трампа», — зазначає журнал.

Трамп змінив американську політику, вважає Time. Він переміг на цьогорічних виборах і зробив свою команду прихильників ще більшою. Він став першим республіканцем за 20 років, який набрав більше голосів, ніж демократ, причому від попередніх виборів у 2020 році 9 з 10 американських округів збільшили підтримку Трампа.

Дональд Трамп у своїй резиденції «Мар-а-Лаго», 25 листопада 2024 року. Time

Журнал пише, що члени Конгресу, міжнародні інституції та світові лідери знову погоджуються з примхами Трампа ще до того, як він офіційно став президентом, — і «карусель персонажів Trumpworld розкручується знову».

Серед цьогорічних претендентів на звання «Людини року» були Камала Гарріс і Ілон Маск, Юлія Навальна та Кейт Міддлтон, Марк Цукерберг, Біньямін Нетаньягу, Джером Пауелл і Джо Роган, а ще Клаудія Шейнбаум.