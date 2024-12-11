Держдеп США схвалив пакет послуг з обслуговування F-16 для України на $266 мільйонів
- Автор:
- Оля Березюк
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Державний департамент США ухвалив рішення щодо продажу Україні послуг з обслуговування винищувачів F-16 на загальну суму $266,4 мільйона.
Про це йдеться на сайті Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.
У документі зазначається, що Україна звернулась із запитом щодо необхідних послуг та обладнання для підтримки експлуатації F-16. Серед них зокрема:
- об’єднана система планування місій (JMPS);
- пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);
- деякі модифікації та технічна підтримка;
- програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);
- запасні частини до літаків та їхніх двигунів;
- підтримка ремонту, відновлення техніки, витратні матеріали та приладдя;
- програмне забезпечення, обладнання для підтримки програмного забезпечення озброєнь, а також засекречене і незасекречене програмне забезпечення та підтримка доставки;
- підготовка персоналу та навчальне обладнання;
- технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників та інші повʼязані з ними елементи матеріально-технічного забезпечення.
Основними підрядниками вказані компанії Sabena (Шарлеруа, Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас, США), Pratt and Whitney (Іст-Гартфорд, Коннектикут, США).
- Про прибуття в Україну перших винищувачів F-16 стало відомо в серпні 2024 року.
- Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (42 літаки, частина з них навчальні), Данія (19 одиниць), Бельгія (30 винищувачів F-16 до 2028 року) та Норвегія — 6 літаків F-16.