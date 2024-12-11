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Держдеп США схвалив пакет послуг з обслуговування F-16 для України на $266 мільйонів

Автор:
Оля Березюк
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Державний департамент США ухвалив рішення щодо продажу Україні послуг з обслуговування винищувачів F-16 на загальну суму $266,4 мільйона.

Про це йдеться на сайті Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.

У документі зазначається, що Україна звернулась із запитом щодо необхідних послуг та обладнання для підтримки експлуатації F-16. Серед них зокрема:

Основними підрядниками вказані компанії Sabena (Шарлеруа, Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас, США), Pratt and Whitney (Іст-Гартфорд, Коннектикут, США).