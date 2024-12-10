Вища рада правосуддя звільнила суддю Арестову, в якої рік тому журналісти виявили паспорт РФ
- Автор:
- Оля Березюк
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Вища рада правосуддя звільнила суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову, у якої журналісти проєкту «Схеми» ще рік тому знайшли російський паспорт.
Про це повідомила пресслужба ВРП.
Таке рішення ухвалили на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України — вчинення істотного дисциплінарного проступку.
Ще в серпні дисциплінарна палата ВРП відсторонила Арестову від здійснення правосуддя та рекомендувала її звільнити. Скаргу на суддю Арестову до органу суддівського врядування подала громадська організація «Всеукраїнське обʼєднання «Автомайдан» після виходу розслідування «Схем».
21 листопада Вища рада правосуддя під час засідання одноголосно підтвердила рішення своєї дисциплінарної палати звільнити Арестову, але сьогодні, 10 грудня, за нього проголосували всі присутні члени ВРП і затвердили це остаточно.
- У липні 2023 року «Схеми» випустили розслідування про Арестову. В ньому йшлося, що Арестова є громадянкою Росії, а російський паспорт отримала у 2014 році на підставі так званого договору про прийняття Криму до складу РФ. У російській податковій знайшовся її індивідуальний податковий номер платника податків у Росії. У травні 2014 року суддя Арестова літала до Москви, а протягом 2018—2022 років понад 250 днів провела в окупованому Криму.
- Арестова у відповідь надіслала до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора заяву про «втручання у здійснення правосуддя з метою її дискредитації». Через це поліція відкрила справу, однак закрила її того ж місяця.