Новини

Трамп, Нетаньягу і Маск. Журнал Time оголосив претендентів на звання «Людина року»

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Журнал Time оголосив претендентів на звання «Людина року 2024». Переможця оголосять 12 грудня.

Загалом у шортлісті 10 номінантів. А саме: