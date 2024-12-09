Трамп, Нетаньягу і Маск. Журнал Time оголосив претендентів на звання «Людина року»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Журнал Time оголосив претендентів на звання «Людина року 2024». Переможця оголосять 12 грудня.
Загалом у шортлісті 10 номінантів. А саме:
- Камала Гарріс — чинна віцепрезидентка США та кандидатка в президенти від демократів на цьогорічних виборах;
- Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка в цьому вересні закінчила курс хіміотерапії;
- Ілон Маск, якого журнал Time називає «рушієм інновацій» і каже, що цього року він ступив у світ політики, бо активно підтримував Дональда Трампа на виборах у США;
- дружина російського опозиціонера Олексія Навального — Юлія Навальна;
- премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу — «один із найвпливовіших і найсуперечливіших світових лідерів цього року», як пише Time;
- Джером Пауелл, який очолює Федеральну резервну систему США з 2018 року;
- Джо Роган — ведучий популярного у всьому світі подкасту The Joe Rogan Experience. Він критикував президента України Володимира Зеленського та говорив, що Україна «веде світ до третьої світової війни»;
- Клаудія Шейнбаум, яка стала першою жінкою-президентом Мексики;
- Дональд Трамп. Його перемогу журнал Time вважає «історичною»: він стане найстарішим президентом в історії США і «першим засудженим злочинцем, якого обрали президентом», бо суд визнав його винним за всіма 34 звинуваченнями в шахрайстві;
- Марк Цукерберг — один із найбагатших людей світу.
- Від 1927 року «Людиною року» за версією Time щорічно стає людина, група людей чи концепція, які мали найбільший вплив на світ за останні 12 місяців. У 2022 році журнал Time назвав «Людиною року» президента України Володимира Зеленського і «дух України», а в 2023-му — співачку Тейлор Свіфт.