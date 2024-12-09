WSJ: Іран не підтримав режиму Башара Асада, бо побоювався удару Ізраїлю по літаку з допомогою

Новини

Іран не підтримав колишнього президента Сирії Башара Асада в боротьбі з опозицією, побоюючись ударів Ізраїлю по іранському літаку з військовою допомогою.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на сирійських посадовців.

Іран сказав Асаду, що допомога його режиму буде обмеженою, якщо взагалі надійде. Асада звинуватили в тому, що він не готувався до нападу повстанців, а Іран не надсилав військову допомогу через загрозу з боку Ізраїлю. Так, іранський літак, що летів до Сирії, розвернувся через загрозу ізраїльських авіаударів.

Крім того, Іран також наказав військовим Корпусу вартових Ісламської революції та проіранським військовим формуванням не втручатися в бойові дії в Сирії. Потім Іран убезпечив вихід свого персоналу із Сирії та уклав угоду про мирну передачу території повстанцям.

Іран і Росія були найближчими союзниками Башара Асада й допомагали йому утримувати владу в Сирії. Однак зараз вони стали активними учасниками інших військових конфліктів — Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, а Іран посилив удари по Ізраїлю після нападу палестинського угруповання ХАМАС у жовтні 2023 року.

Тож усе це відкрило двері для військових угруповань сирійської опозиції, які нарощували бойовий потенціал в останні роки. Аналітики кажуть, що Росія, як і деякі високопосадовці режиму Асада, визнали: Асад та його прибічники стали «кораблем, що йде на дно».

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що їх раніше контролювали бойовики опозиції.

На початку грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за площею в країні. А вже 8 грудня режим Асада впав після наступу опозиції на столицю Дамаск.

Премʼєр країни готується передати їй функції перехідного уряду. У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додавши, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту.

Американський президент Джо Байден сказав, що США взаємодіятимуть із сирійською опозицією під час переходу влади в Сирії.

Громадянська війна в Сирії

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни.

Основні учасники конфлікту — регулярні військові формування, які виступають на боці президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання. Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та було присутнє в Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни. За час цього зіткнення «Хезболла» втратила тисячі бійців, а також своїх командирів і лідера Хасана Насраллу.

Щодо підтримки Росії, то вона з 2011 року прийшла на допомогу президенту Башару Асаду. Росія відправляла в країну озброєння, яке накопичували сирійські війська, а також тримала там власні військові бази зі зброєю. У 2015 році росіяни почали воювати на території Сирії разом із бійцями «Хезболли». У соцмережах поширювали відео і фото, на яких нібито бійці із сирійської опозиції затрофеїли російську військову техніку, зокрема автомати й танки.