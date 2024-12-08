«Кінець вічних жахів». У Сирії впав режим Башара Асада — ось як реагує світ

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Режим Башара Асада в Сирії, який тривав 24 роки, впав 8 грудня після наступу сирійської опозиції. Сам Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни. У Дамаску та інших частинах країни люди збираються і святкують повалення режиму.

«Бабель» коротко переказує, як світ реагує на повалення режиму Башара Асада. Україна вже заявила, що «так завжди було і буде з усіма диктаторами».

ООН

Спеціальний представник ООН у Сирії Гейр Педерсен назвав війну в Сирії «темною сторінкою», яка «залишила глибокі шрами», а повалення режиму Асада — «переломним моментом історії».

«Сьогодні ми з обережною надією чекаємо на початок нового етапу — етапу миру, примирення, гідності та обʼєднання всіх сирійців», — сказав Педерсен. Він висловив співчуття усім постраждалим від війни.

Ізраїль

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу приїхав на кордон із Сирією і заявив, що падіння режиму Асада стало результатом ударів Ізраїлю по його основних союзниках у регіоні — Ірану і ліванському терористичному угрупованню «Хезболла».

«Ізраїль простягає руку дружби всім сирійцям, які хочуть жити з ним у мирі, але не дасть ворожим силам зміцнитися біля кордону», — сказав він.

Також, за словами Нетаньягу, повалення режиму Асада відкриває «нові можливості» для Ізраїлю. Незадовго до візиту Нетаньягу ізраїльські військові зайняли буферну зону на Голанських висотах. Він каже, що військові пішли на це, тому що через відхід сирійських військ перестала діяти угода про розмежування із Сирією 1974 року.

Іран

МЗС Ірану закликало негайно припинити насильство в Сирії та створити інклюзивний уряд. Країна наголошує, що «не пошкодує жодних зусиль», щоб допомогти встановити в Сирії безпеку і стабільність.

США

«Асада більше немає. Він утік зі своєї країни. Його захисник, Росія на чолі з Володимиром Путіним, більше не зацікавлена в його захисті», — так повалення режиму Асада прокоментував обраний президент США Дональд Трамп.

Він заявив, що Росія втратила в українській війні 600 тисяч військових пораненими й убитими. Тому вона не зацікавлена в захисті режиму Асада в Сирії.

У Білому домі зазначили, що чинний президент США Джо Байден і його команда «уважно стежать» за подіями в Сирії та підтримують постійний зв’язок з регіональними партнерами.

Китай

Пекін «уважно стежить» за розвитком ситуації в Сирії та сподівається, що в країні якомога швидше відновиться стабільність, зазначили в Міністерстві закордонних справ Китаю. У відомстві закликали сирійських колег вжити всіх можливих заходів задля безпеки китайського персоналу в Сирії.

Посольство Китаю в Сирії працює. Працівники допомагають евакуюватися громадянам Китаю, які цього потребують.

Європейський Союз

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас повʼязала падіння режиму Асада зі слабкістю Росії та Ірану.

«Кінець диктатури Асада — це позитивна і довгоочікувана подія. Вона також показує слабкість прихильників Асада — Росії та Ірану», — зазначила вона.

Франція

«Варварська держава нарешті впала. Висловлюю вдячність народу Сирії за його мужність і терпіння. У цей момент невизначеності я бажаю йому миру, свободи і єдності», — сказав президент Франції Емманюель Макрон.

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає повалення режиму Асада в Сирії хорошою новиною. Він закликає до швидкого відновлення порядку в країні та справедливості.

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що кінець [режиму] Асада — це перший великий видих полегшення для мільйонів сирійців після «вічних жахів» під час його правління.

Бербок зазначила, що Сирія не повинна зараз потрапити до рук інших радикалів — «незалежно від того, ким вони прикидаються».

Єгипет

Єгипет закликав усі сторони в Сирії зберегти державу й захистити національні інститути. МЗС країни стежить за ситуацією та висловлює підтримку сирійському народу, його суверенітету та єдності країни.

Ліван

Ліванська армія посилить свою присутність на кордоні із сусідньою Сирією після повалення режиму Асада. Ліван хоче дистанціюватися від наслідків подій у Сирії, тож посилить контроль кордону.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що їх раніше контролювали бойовики опозиції.

На початку грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за площею в країні. А вже 8 грудня режим Асада впав після наступу опозиції на столицю Дамаск.

Премʼєр країни готується передати їй функції перехідного уряду. У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додавши, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту.

Громадянська війна в Сирії

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни.

Основні учасники конфлікту — регулярні військові формування, які виступають на боці президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання. Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та було присутнє в Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни. За час цього зіткнення «Хезболла» втратила тисячі бійців, а також своїх командирів і лідера Хасана Насраллу.

Щодо підтримки Росії, то вона з 2011 року прийшла на допомогу президенту Башару Асаду. Росія відправляла в країну озброєння, яке накопичували сирійські війська, а також тримала там власні військові бази зі зброєю. У 2015 році росіяни почали воювати на території Сирії разом із бійцями «Хезболли». У соцмережах поширювали відео і фото, на яких нібито бійці із сирійської опозиції затрофеїли російську військову техніку, зокрема автомати й танки.