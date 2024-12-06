У Сирії режим Асада втратив третє важливе місто, а Росія заявила, що надасть лише обмежену допомогу

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Сирійські демократичні сили (SDF), яких підтримують США, взяли під контроль Дейр-ез-Зор — основне місто на сході країни, а також основний прикордонний перехід на кордоні з Іраком.

Про це повідомляє Reuters.

Дейр-ез-Зор стало третім містом, контроль над яким втратив режим президента Башара Асада протягом тижня.

Сирійські урядові війська і підтримувані Іраном іракські бойовики вийшли з Дейр-ез-Зора до того, як туди увійшли SDF.

Незабаром після цього Сирійські демократичні сили прорвалися через прикордонний перехід Альбу-Камаль, що неподалік від міста, повідомили Reuters два джерела в сирійській армії.

Місто Дейр-ез-Зор кілька разів переходило з рук в руки з моменту початку війни в Сирії у 2011 році після протестів проти Асада.

Спочатку воно перейшло до рук повстанців, а потім було захоплене «Ісламською державою» у 2014 році. Сирійська армія за підтримки проіранських іракських угруповань повернула його у 2017 році й утримувала до сьогодні.

Наступ Сирійських демократичних сил розпочався після того, як у пʼятницю сирійські повстанці на чолі з ісламістським угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТС) почали наступ на центральне сирійське місто Хомс, яке називають політичною фортецею Асада.

Тим часом джерела Sky News Arabia повідомили, що режим Асада звернувся по допомогу до Росії. Однак у РФ заявили, що будь-яке їхнє втручання буде обмеженим і що у них зараз інші пріоритети.

Росія здійснила військову інтервенцію на користь сирійського президента Башара Асада і змогла в 2015 році відновити контроль сирійської армії над багатьма районами, які та втратила.

Джерела The Wall Street Journal кажуть, що чиновники Єгипту та Йорданії закликали Асада залишити країну і сформувати уряд у вигнанні.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як їх витіснили зі східних районів у 2016 році.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про «тимчасове виведення військ» з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угруповань. Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за розміром в країні.

Українська розвідка каже, що російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На цьому тлі РФ змінила командувача сил у регіоні — ним став генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017—2019 роках. У ГУР зазначили, що наразі відомо про «сотні» росіян, яких там вважають зниклими безвісти.