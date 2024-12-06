Росія та Білорусь підписали договір про гарантії взаємної безпеки. Лукашенко попросив розмістити в країні «Орєшнік»
- Автор:
- Оля Березюк
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Лідери Росії та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко підписали договір про гарантії взаємної безпеки двох країн в межах Союзної держави.
Про це повідомляє пресслужба Кремля.
Путін раніше зазначив, що підписана угода визначає «взаємні союзницькі зобовʼязання щодо забезпечення оборони, захисту суверенітету і конституційного ладу Росії та Білорусі, цілісності та недоторканості території і зовнішнього кордону Союзної держави».
За його словами, документ передбачає залучення всіх сил, зокрема розташованої в Білорусі російської тактичної ядерної зброї для захисту обох країн.
Одразу ж після підписання документа Лукашенко попросив Путіна розмістити на території Білорусі нові системи озброєнь, зокрема «Орєшнік», яким 21 листопада РФ атакувала Дніпро. У відповідь Путін заявив, що це можливо зробити в другій половині 2025 року.
- Договір між Білоруссю і Росією про створення Союзної держави був підписаний 8 грудня 1999 року: за ним країни мають обʼєднати валюту, армію, митну й податкову системи. Після масових протестів у 2020 році в Білорусі, які Лукашенко придушив силою, він розірвав майже всі зв’язки із Заходом і почав домовлятися з Росією. Та сфокусувала роботу на виконанні «дорожніх карт» з інтеграції обох країн.
- У листопаді 2021 року Путін і Лукашенко підписали документ щодо інтеграції, затвердивши 28 союзних програм.