Понад 3 тисячі військових повернулись на службу після поновлення виплат для тих, хто добровільно повернувся з СЗЧ
- Автор:
- Оля Березюк
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За тиждень після прийняття закону про поновлення виплат і забезпечення військовим, які повернулись після першого СЗЧ, понад 3 тисячі військовослужбовців повернулись на службу.
Про це в ефірі «Суспільного» зазначив начальник відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора Саіян Сєвак.
Загалом понад 8 тисяч військовослужбовців добровільно звернулися й повернулися на військову службу. З них понад 5 тисяч — в порядку закону про звільнення від кримінальної відповідальності і понад 3 тисячі за законом про поновлення виплат.
- У серпні 2024 року Рада ухвалила закон № 11322, який декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини (СЗЧ), якщо це відбулося вперше. А вже в жовтні суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях у справах про СЗЧ винесли майже сто рішень не увʼязнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу.
- Закон про поновлення виплат для військових, які повернулись після першого СЗЧ, ухвалили 21 листопада, а за тиждень його підписав президент.