Spotify показав список найкращих співаків та альбомів 2024 року. Що слухали в Україні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Charles Deluvio / Unsplash
Музичний сервіс Spotify підбив глобальні музичні підсумки 2024 року у різних країнах світу та запустив традиційний формат персональних Wrapped, який підсумовує рік для кожного користувача особисто.
Найкращі світові артисти
Найпопулярнішою світовою артисткою знову визнали співачку Тейлор Свіфт — другий рік поспіль. Загалом цього року пісні Свіфт прослухали 26,6 мільярда разів.
Також у топі — The Weeknd, Bad Bunny, Drake, Біллі Айліш, Тревіс Скотт, Peso Pluma, Канʼє Вест, Аріана Гранде й Feid.
Найкращі світові пісні
Піснею року визвали пісню “Espreso” Cабріни Карпентер. У першу пʼятірку увійшли пісні “Beautiful Things” від Benson Boone, “BIRDS OF A FEATHER” від Біллі Айліш, “Gata Only” у співавторстві FloyyMenor і Cris Mj, а ще “Lose Control” Тедді Свімса.
Найкращі світові альбоми
Альбомом року визнали THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY, який написала Тейлор Свіфт. Другим за популярністю став HIT ME HARD AND SOFT у виконанні Біллі Айліш, а першу пʼятірку закрили альбоми Short n’ Sweet Сабріни Карпентер, MAÑANA SERÁ BONITO Karol G та eternal sunshine Аріани Гранде.
Ще в топі — альбом 1989 (Taylor’s Version) Тейлор Свіфт, SOS від SZA, Lover Тейлор Свіфт, Fireworks & Rollerblades від Benson Boone і Starboy від The Weeknd.
Найбільш «вірусні» пісні у світі
Піснею, яка цьогоріч застрягала всім у голові, став фіт Леді Гаги та Бруно Марса “Die With A Smile”.
Також люди слухали “BIRDS OF A FEATHER” Біллі Айліш і “Beautiful Things” від Benson Boone, “Lose Control” Тедді Свімса і “Good Luck, Babe!” Чаппелл Роан. А ще — “Too Sweet” Hozierʼа і “we can’t be friends (wait for your love)” Аріани Гранде.
Ще в топі — “End of Beginning” Djo, “Espresso” Сабріни Карпентер та “Not Like Us” Кендріка Ламара.
Що слухали українці
Spotify опублікував топ пісень, який був популярний у кожній країні. Топ України очолила пісня “Teresa & Maria” від співачок alyona alyona і Jerry Heil — із цією піснею вони посіли третє місце на цьогорічному конкурсі «Євробачення».
- alyona alyona і Jerry Heil — Teresa & Maria
- Klavdia Petrivna — Я тобі брехала
- Klavdia Petrivna — Знайди мене
- Chico & Qatoshi, 100лиця — Покохай мене
- DOROFEEVA ft. LEBIGA — А я все плакала
- KRBK — Крепче
- Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna — Барабан
- SadSvit — Силуети (feat. Структура Щастя)
- Wellboy & Parfeniuk — Забий
- Wellboy — Додому