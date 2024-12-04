Трамп розглядає іншого кандидата на посаду голови Пентагону — нинішнього звинувачують у сексуальному насильстві

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Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість призначити міністром оборони губернатора штату Флорида Рона Десантіса. Зараз на цю посаду формально претендує ветеран та ексведучий Fox News Піт Хегсет.

Про це повідомляють BBC, The Wall Street Journal і CBS News.

Десантіс балотувався на республіканських праймеріз у 2024 році. Трамп придивився до його кандидатури після спільного з губернатором візиту до Флориди 3 грудня.

Незадовго до цього Хегсет зустрічався з республіканцями Сенату в Капітолії. Він хотів заручитися їхньою підтримкою, але зіткнувся з підозрами в сексуальному злочині, махінаціях із коштами ветеранських благодійних організацій, зловживанні алкоголем тощо.

Хегсет — ветеран армії США, офіцер Національної гвардії, служив в Іраку та Афганістані. Здобув ступінь бакалавра в Принстоні та ступінь магістра в Гарварді. Його кваліфікація викликає занекопоєння в однопартійців Трампа — чоловік взагалі не має політичного досвіду.

Після номінації Хегсета на посаду зʼявилися документи поліції, де чоловіка звинувачують у здійсненні сексуального насильства у 2017 році. Невідома жінка заявила, що тоді ще ведучий Fox News забрав її телефон і заблокував двері в готельному номері під час конференції республіканців у Каліфорнії.

Звіт правоохоронців включає інтерв’ю з жертвою, співробітником готелю, медсестрою та свідком. Хегсет заперечує правопорушення та стверджує, що зустріч відбулася за обопільною згодою. Його ніколи не обвинувачували офіційно та не заарештовували.

Як пишуть медіа, у Хегсета мало шансів отримати достатньо голосів для затвердження його кандидатури в Сенаті. Щонайменше чотири сенатори-республіканці проголосували б проти нього станом на сьогодні, кажуть джерела CBS News.

Очікується, що республіканці матимуть більшість у верхній палаті Конгресу з 53 місць. Тому втрата чотирьох голосів республіканців і всіх голосів демократів критична для номінації Хегсета.