Опозиція Південної Кореї подала законопроєкт про імпічмент президента

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Основна опозиційна партія Південної Кореї, Демократична партія заявила, що звинуватить президента Юн Сок Йоля в державній зраді після того, як той оголосив воєнний стан у країні приблизно на 6 годин. Це також стосуватиметься його міністрів оборони та внутрішніх справ, їм опозиція теж хоче оголосити імпічмент.

Про це повідомляє Yonhap.

Шість опозиційних партій вже подали законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Спершу цю пропозицію подадуть на пленарному засіданні, імовірно, 5 грудня, після цього парламент протягом 72 годин проголосує за те, чи продовжувати процедуру імпічменту, — для ухвалення такого рішення потрібна більшість у дві третини з 300 політиків.

Демократична партія та інші невеликі опозиційні партії разом мають 192 місця в парламенті. Це означає, що принаймні вісім зі 108 законодавців Правлячої партії Південної Кореї мають підтримати імпічмент, щоб його ухвалили.

Хоча деякі законодавці партії проголосували проти ведення воєнного стану, залишається невідомим, чи стануть вони на бік опозиційних партій, підтримуючи імпічмент.

Очільник правлячої Партії Хан Дон Хун сказав, що законодавці партії виступають за те, щоб провести щось на рівні «масштабної кадрової реформи», але не загальної відставки». Водночас щодо президента, за його словами, згоди не дійшли.

У разі успішного голосування далі рішення про виправданість звільнення президента з посади ухвалюватиме Конституційний суд країни.

На час обговорення в суді конституційні повноваження президента призупинять, а премʼєр-міністр Хан Дак Су візьме на себе його обовʼязки.

Що передувало

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

За годину після цього парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. За рішення виступили 190 депутатів зі 190, які брали участь у голосуванні. Загалом у Південній Кореї 300 депутатів, але тільки 190 з них змогли потрапити в будівлю парламенту, попри оточення військових, що штурмували будівлю Національної асамблеї.

Після цього уряд Південної Кореї підтримав «план скасування воєнного стану», який вимагав парламент. Офіс премʼєра країни повідомив, що пропозицію схвалили о 04:30 за місцевим часом. Воєнний стан тривав близько шести годин.

Коли парламентарі ухвалювали резолюцію, на вулицях люди співали державний гімн і аплодували. За попередніми оцінками, біля будівлі парламенту зібралися чотири тисячі громадян. У натовпі можна було побачити прапори корейських профспілок. Голова Корейської конфедерації профспілок Ян Кюн Су вийшов на трибуну і заявив про безстроковий загальний страйк, допоки президент Юн Сок Йоль не піде у відставку.

Очільник опозиційної Демократичної партії Пак Чан Де заявив, що президент Південної Кореї не може уникнути звинувачень у державній зраді та має «негайно піти у відставку». Демократична партія на парламентських виборах у квітні 2024 року отримала 184 місця із 300 у Національній асамблеї, що суттєво послабило консервативного президента країни Юн Сок Йоля.