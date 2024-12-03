Літаки Адміністрації Путіна використовували для депортації українських дітей

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Дослідники Єльського університету ідентифікували сотні українських дітей із Донецької та Луганської областей, яких викрала Росія з лютого 2022 року, а також місця їхнього перебування та маршрути депортації.

Про це йдеться у звіті ​​Єльської гуманітарної дослідницької лабораторії (HRL), передають The New York Times і Reuters.

Розслідування виявило 314 дітей з України, які потрапили до «систематичної програми примусового усиновлення та опікування» після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Їх розмістили в щонайменше 21 регіоні Росії.

«Це свідчить про вищий рівень злочинності, ніж передбачалося раніше», — зазначили автори звіту.

Регіони Росії, куди перемістили й де всиновлювали викрадених українських дітей. Yale’s Humanitarian Research Lab

У звіті зазначили, що високопосадовці Росії, включаючи президента Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову, керують програмою, спрямованою на стирання української ідентичності через незаконну зміну громадянства, примусові всиновлення та «перевиховання».

Деяких українських дітей передали російським сімʼям, інших внесли в російську базу даних для опіки та всиновлення. Частина з дітей були сиротами або позбавленими батьківського піклування, але деякі мали батьків на неокупованих територіях України. У звіті не розголошують особи дітей, але автори дослідження передали їхні імена українській владі та Міжнародному кримінальному суду.

У дослідженні також установили, що Росія почала викрадати українських дітей з окупованих українських територій за кілька днів до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Повітряно-космічні сили Росії та авіація під безпосереднім контролем Адміністрації президента Росії перевезли кілька груп дітей з України військово-транспортними літаками під прапорами РФ у період травня — жовтня 2022 року. У повідомленні йдеться, що щонайменше дві групи дітей летіли на літаках Адміністрації президента РФ в травні та жовтні 2022 року.

Із 314 ідентифікованих українських дітей, 166 влаштували безпосередньо до російських сімей. У звіті вказали, що українські діти, яких вивезли до Росії, зазнавали «продержавної та мілітаристської пропаганди». Таке «патріотичне перевиховання» задокументували в усіх закладах, де утримували дітей.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна постійно працює над тим, щоб повернути викрадених українських дітей додому та покарати причетних до злочинів.