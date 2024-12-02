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Конституційний суд Румунії підтвердив результати першого туру президентських виборів, який пройшов 24 листопада.

Про це пише Romania Insider.

У першому турі перемогли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Однак один із кандидатів у президенти Крістіан Тергес, якого підтримує Румунська національно-консервативна партія, заявив про фальсифікації на виборах. Тож Конституційний суд Румунії одностайно ухвалив рішення перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені.

Сьогодні голова Конституційного суду Румунії Маріан Енаке заявив, що суд одноголосно відхилив звернення Тергеса як необґрунтоване й підтвердив результати першого туру виборів президента.

Другий тур президентських виборів у Румунії пройде 8 грудня.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного прем’єр-міністра країни Марчела Чолаку усього на 2,7 тисячі голосів виборців.

На телевізійних президентських дебатах 18 листопада майже всі кандидати заявили, що Україні доведеться поступитися територією на користь Росії. Елена Ласконі була єдиною кандидаткою в президенти, яка виступила проти такої ідеї, пише «Радіо Свобода». Вона заявила, що це заохотить Путіна до нових загарбань.