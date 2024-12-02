МЗС України закликає уряд Грузії не залякувати мітингувальників «українським сценарієм»

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Міністерство закордонних справ України відповіло на заяви Тбілісі про «сценарій Майдану», здійснення якого начебто не дозволять у Грузії.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Після розгону протестів прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе застеріг, що в країні не буде «сценарію українського Майдану». МЗС України закликало грузинський уряд не втягувати Київ у внутрішньополітичні процеси своєї держави.

«Українські посадовці здивовані спробами грузинської влади переконати людей, що євроінтеграція країни триває, тоді як її дії свідчать про розворот Грузії в бік Москви. Грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним «українським сценарієм», реалізовуючи в цей час на практиці «білоруський сценарій», — кажуть у відомстві.

Раніше Україна засудила насильство проти мітингувальників у Тбілісі. Там люди вийшли на вулиці, бойкотуючи рішення уряду відкласти перемовини про вступ країни до ЄС. Київ закликав владу поважати право грузинів на мирний протест.

Що передувало

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почались протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього в країні почалися нові протести, які розганяють силовики.