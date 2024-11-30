Адміністрація Байдена співпрацює з ФБР у справі про погрози команді Трампа і низці законодавців

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AP

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація співпрацює з ФБР у боротьбі із «замахами» та погрозами вибухів, які надійшли цього тижня на адресу законодавців і деяких членів кабінету новообраного президента Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Сет Магазінер, член Палати представників Конгресу США від штату Род-Айленд, заявив, що йому погрожували закласти бомбу вдома. Це сталось наступного дня після того, як шість законодавців-демократів з Коннектикуту повідомили про схожі погрози на День подяки.

Піт Хегсет, обраний Трампом на посаду міністра оборони США, і Лі Зельдін, обраний Трампом на посаду голови Агентства з охорони навколишнього середовища, були серед кандидатів, на адресу яких у вівторок і середу надходили погрози про закладені бомби.

Замахи на Трампа

13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у Дональда Трампа вистрілили щонайменше пʼять разів. Стрільцем був 20-річний Томас Крукс, який вів вогонь з гвинтівки AR-15. Трамп постраждав від однієї кулі — вона пробила йому верхню частину вуха. Від інших куль загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей були поранені. Крукса застрелили бійці Секретної служби.

Удень 15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа в штаті Флорида сталася стрілянина. Сам Трамп не постраждав. Згодом зʼясувалось, що Секретна служба США відкрила вогонь після того, як агент побачив ствол рушниці, що стирчав із кущів поблизу поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч. Це було неподалік від місця, де в той час грав експрезидент США. Стрілок утік на позашляховику, а на місці офіцери знайшли заряджену штурмову гвинтівку з прицілом, цифрову камеру і поліетиленовий пакет з їжею. Імовірно, він там чекав близько 12 годин. У стрілянині підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута, йому висунули звинувачення у спробі вбивства політика.