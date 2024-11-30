Російському генералу повідомили про підозру за наказ ударити по драмтеатру в Чернігові
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Служба безпеки і прокуратура повідомили про підозру російському генералу Євгену Нікіфорову за наказ ударити ракетою «Іскандер» по драмтеатру у Чернігові.
Про це пише пресслужба СБУ.
Командувач угруповання військ «Захід» ЗС РФ Нікіфоров 19 серпня 2023 року наказав здійснити ракетний удар по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка. Тоді з Курської області по місту запустили ракету комплексу «Іскандер-М».
Через цей обстріл загинуло семеро людей, серед яких — шестирічна дитина. Ще понад 200 людей були поранені. Вибух пошкодив багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі громадян.
Нікіфорову заочно повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.
- У суботу, 19 серпня, близько 11:30 російські війська вдарили балістичною ракетою, ймовірно, «Іскандер-М» по центру Чернігова. Удар прийшовся на драмтеатр на головній площі міста — ракета поцілила майже впритул до будівлі.
- У той час у театрі проходила виставка дронів «Люті пташки». Ініціаторка заходу, ветеранка Марія Берлінська заявила, що подію анонсували у відкритому доступі, але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим і перевіреним учасникам за лічені години до заходу. На афіші виставки було вказано, що вона проводилася у співпраці з обласною військовою адміністрацією.