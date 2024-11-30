Уночі сили ППО знищили 8 дронів

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У ніч на 30 листопада (з 21:30 29 листопада) Росія атакувала Україну десятьма ударними БпЛА Shahed і безпілотниками невстановленого типу з Курська та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Сили ППО знищили вісім російських дронів. Ще один локаційно втрачений, а інший — полетів на окуповану територію.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

ППО працювала в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

По Дніпропетровщині росіяни били також і артилерією. Ворог поцілив по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах. Загинув 38-річний чоловік. Побиті сім приватних будинків.