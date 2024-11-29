Іспанія вводить оплачувану «погодну відпустку» після повені, яка вбила 224 людини

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Уряд Іспанії схвалив оплачувану «погодну відпустку» тривалістю до чотирьох днів, щоб працівники могли не їздити на роботу під час надзвичайних погодних умов. Таке рішення ухвалили на тлі повені у Валенсії, яка забрала життя щонайменше 224 людей.

Про це передає The Guardian.

Деякі іспанські компанії критикували за те, що вони змусили своїх робітників продовжувати працювати — попри попередження національного метеорологічного агентства про небезпечну погоду. Ці роботодавці кажуть, що влада не поінформувала їх як слід і надіслала телефонні сповіщення надто пізно.

Міністерка праці та соціальної економіки Іспанії Йоланда Діас сказала, що нове рішення уряду допоможе реагувати на надзвичайні ситуації і вберегти працівників від ризиків. Тобто якщо органи з надзвичайних ситуацій оголошують тривогу, то люди можуть не виходити на роботу.

Наприкінці жовтня Валенсію накрили сильні зливи — загинули 224 людини. Потоки каламутної води зносили все на своєму шляху: автомобілі з великою швидкістю пливли разом з деревами. Вода піднімалася до трьох метрів.

Місцеві мешканці звинуватили владу регіону в тому, що вона пізно попередила про повінь і почала надсилати сповіщення на телефони місцевих, коли повінь тривала вже кілька годин. Понад 130 тисяч людей вийшли на протести з вимогою відставки очільника регіону Карлоса Масона. Однак він відмовився йти.