Україна отримала три пускові установки ППО Patriot

Новини

Нідерланди доставили в Україну три нові пускові установки системи ППО Patriot.

Про це повідомив нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс.

«На українців чекає сувора зима, оскільки тривають руйнівні авіанальоти. Тому ми поставили три пускові труби Patriot. Це рятує людські життя та захищає життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію є і буде в наших спільних інтересах», — написав він.

Міністр оборони України Рустем Умєров подякував Нідерландам за пускові установки й посилення українських можливостей протиповітряної оборони.

«Сьогоднішня атака росіян на критичну інфраструктуру, де окупанти запустили близько 100 ударних безпілотників і понад 90 ракет різних типів, є ще одним доказом жорстокого терору з боку Росії. Тільки разом з нашими партнерами ми зможемо зупинити це. Нам потрібні сміливі рішення, щоб захистити наших людей», — додав він.

Про свої наміри передати цю техніку Україні нідерландське Міноборони заявило ще у червні 2024 року.