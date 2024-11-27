Прокуратура хоче передати Польщі справу екскерівника «Укравтодору» Новака

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Українські правоохоронці направили до Польщі клопотання про перейняття кримінального переслідування стосовно екскерівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Держбюро розслідувань.

У повідомленні не вказано імені фігуранта, однак з деталей справи зрозуміло, що йдеться саме про Новака.

Українські правоохоронці у своєму клопотанні просять польських колег перейняти кримінальне переслідування щодо Новака, який не виконав рішення українських судів і виїхав за кордон.

Новака підозрюють в умисному невиконанні рішення і постанови суду, що набули законної сили, і в перешкоджанні їх виконанню (ч. 3 ст. 382 КК України).

За даними слідства, упродовж 2017—2019 років посадовець умисно не виконував рішення місцевого і Верховного судів України щодо поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг в одній з областей та активно перешкоджав правосуддю.

Інші розслідування щодо Новака

Українські правоохоронці спільно з польськими колегами розслідують дії Новака у 2016—2019 роках. Його підозрюють у використанні свого службового становища і привласненні коштів міжнародних організацій, призначених на ремонт доріг в Україні. У Польщі Новаку загрожує до 15 років позбавлення волі.

20 липня 2020 року в Польщі працівники Центрального антикорупційного бюро затримали Славоміра Новака, підприємця з Гданська і колишнього командира військової частини Сил спеціального призначення Польщі GROM Даріуша Завадку.

22 липня суд у Польщі заарештував на три місяці Новака та його спільників. 30 липня НАБУ повідомило про підозру шостому ймовірному учаснику схеми. 4 серпня в Польщі затримали ще одного підприємця.

У січні 2021 року українське Державне бюро розслідувань направило до Польщі письмову підозру Новаку в невиконанні судового рішення про поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг в одній з областей України.

12 квітня суд Варшави відпустив Новака. Прокурори заявили про ризик зриву справи загалом. У липні 2021 року Новаку в Польщі висунули нові звинувачення в корупції.